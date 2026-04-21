Bei einer Fußstreife im Stadtgebiet von Kaiserslautern hat die Polizei am Montagnachmittag 31 Personen kontrolliert. In neun Fällen stellten die Beamten unter anderem Drogen-Utensilien und fünf nicht zugelassene E-Zigaretten sicher, so eine Mitteilung der Beamten. Zudem erfasste die Polizei vier Ordnungswidrigkeiten, weil Personen gegen Aufenthaltsverbote oder die Gefahrenabwehrverordnung verstießen. Im Rahmen der Kontrollen wurden außerdem zwei Verkehrsverstöße geahndet.