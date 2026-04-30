Polizeistreifen haben am Mittwoch die neue Verkehrsführung in der Augustastraße in Kaiserslautern kontrolliert. Die Straße für den motorisierten Verkehr nur noch als Einbahnstraße befahrbar.

Die Beamten hielten innerhalb der Kontrollzeiten fast 140 Fahrzeuge an, die in die falsche Richtung fuhren oder fahren wollten, so eine Mitteilung der Polizei. Sie verwarnten alle Fahrer mündlich und wiesen in verkehrserzieherischen Gesprächen auf die neue Regelung hin. Die Polizei kündigte weitere Kontrollen an.