Die Polizei kontrollierte am Dienstagnachmittag einen 22-Jährigen an einer Bushaltestelle am Fackelrondell. Im Rucksack des Mannes entdeckten die Beamten ein T-Shirt, an dem noch die Diebstahlsicherung befestigt war. Das Kleidergeschäft bestätigte wenig später, dass das Oberteil gestohlen wurde. Im Rucksack befanden sich weitere Artikel, zu denen kein Kaufbeleg vorlag. Den 22-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.