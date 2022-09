Die Polizei hat am Donnerstag in der Innenstadt, insbesondere im Bereich der Mall, des Rathauses und in der Fußgängerzone, Kontrollen durchgeführt. Nach Angaben der Pressestelle überprüften Einsatzkräfte der beiden Stadtinspektionen, Beamte des Gemeinsamen Sachgebiets Jugend bei der Polizeidirektion Kaiserslautern und Kriminalbeamte etwa 80 Personen. Dabei fielen vier Personen auf, weil der Verdacht besteht, dass sie gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen haben. Die Polizisten stellten geringe Mengen Marihuana sicher und leiteten jeweils Strafverfahren ein. In einem Fall wurde ein Verdächtiger erkennungsdienstlich behandelt. Außerdem sprachen die Polizisten Platzverweise aus.

In Kaiserslautern gibt es derzeit eine Diskussion zum Thema Sicherheit und Sicherheitsgefühl in der Innenstadt.