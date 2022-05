Enkenbach-Alsenborn. Dank eines aufmerksamen Zeugen ist die Polizei am Montag einem Autofahrer auf die Schliche gekommen, der vermutlich betrunken einen Unfall gebaut hat und anschließend geflüchtet ist.

Der Zeuge hatte am Vormittag beobachtet, wie ein Autofahrer in der Burgstraße ein Verkehrszeichen am Fahrbahnrand rammte. Obwohl dabei der Pfosten des Schildes stark verbogen wurde, machte sich der Fahrer anschließend einfach aus dem Staub. Der aufmerksame Beobachter konnte der Polizei das Kennzeichen des Unfallfahrzeugs nennen und auch den Wagen sowie den Fahrer beschreiben. Mit Hilfe dieser Informationen konnten die Polizeibeamten den Halter ausfindig machen. Die Beschreibung passte auf den Unfallfahrer, und am Fahrzeug des Mannes wurden auch Schäden gefunden. Der 50-Jährige bestritt allerdings den Unfall, nach seinen Angaben war er seit dem Wochenende kein Auto mehr gefahren.

Da der Mann ganz offensichtlich betrunken war, wurde er zum Atemtest gebeten. Dieser ergab einen Alkoholpegel von 2,72 Promille. Die weiteren Ermittlungen laufen, berichtet die Polizei.