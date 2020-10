Die verstärkten Corona-Einschränkungen sollen zwar erst ab Montag gelten, aber schon am Wochenende sind laut Polizei von allen Einsicht und Solidarität gefragt. Beispielsweise rät die Behörde, auf Halloween-Feiern zu verzichten und kündigt verstärkte Kontrollen an.

Dass die angekündigten Schließungen erst nach dem Wochenende umgesetzt werden, sei kein Freibrief dafür, es bis Sonntagabend noch mal „krachen zu lassen“ und exzessiv zu feiern, warnt die Polizei: Auch wenn bis einschließlich Sonntag quasi noch alles möglich ist, weil Kinos, Kneipen, Sportstätten und Restaurants noch geöffnet sind, sollte das Wochenende nicht unter dem Motto stehen „Jetzt gilt’s!“

Appell an Vernunft und Solidarität

Das Polizeipräsidium Westpfalz will deshalb – wie schon in den zurückliegenden Wochen und Monaten – mit seinen Dienststellen die kommunalen Ordnungsbehörden unterstützen und verstärkt Kontrollen durchführen. Dabei steht die Gastronomie ebenso im Fokus wie beliebte Treffpunkte im Freien oder auch stark besuchte Ausflugsziele. Verstärkte Kontrollen sind auch für den Rest des Landes angekündigt.

„Ordnungsbehörden und Polizei werden nicht in jedes Wohnzimmer schauen, aber auch dort ist es unverzichtbar, dass sich jeder an die Vorgaben hält, keine großen Partys feiert oder sich mit zu vielen Menschen aus zu vielen unterschiedlichen Haushalten trifft“, heißt es in der Mitteilung. Hier gehe es nicht darum, bei Verstößen gegen die Corona-Regeln möglichst nicht entdeckt zu werden, sondern durch Vernunft und Solidarität dazu beizutragen, dass in absehbarer Zeit die Maßnahmen wieder gelockert werden können.

Ein Schritt in die richtige Richtung wäre laut Polizei beispielsweise, am Wochenende auf Halloween-Feierlichkeiten zu verzichten: „Wer jetzt noch in Gruppen von Haus zu Haus zieht, wilde Gruselpartys feiert und ohne Maske oder Abstand Andere einem erhöhten Infektionsrisiko aussetzt, der hat die Situation, in der wir alle stecken, noch nicht begriffen.“

Mehr zum Thema