Von Freitag, 1. Oktober, bis Freitag, 8. Oktober, werden E-Scooter-Fahrer erneut im Fokus der Polizei stehen. Das haben die beiden Kaiserslauterer Polizeiinspektionen (PI) angekündigt.

Bereits im Juli hatten die Beamten verstärkt E-Scooter-Fahrer im Stadtgebiet kontrolliert. „Insgesamt haben wir 213 Personen auf E-Scootern in dieser Woche kontrolliert“, resümiert Katja Schomburg, Leiterin der PI 1 in der Gaustraße, „bei fast einem Viertel der Kontrollierten gab es Beanstandungen. Der größte Anteil der Beanstandungen fiel auf den Bereich Alkohol und Drogen und das falsche Nutzen von Geh- und Radwegen.“ Aus diesen Gründen werden die Polizeiinspektionen 1 und 2 in den kommenden Tagen erneut verstärkt kontrollieren. „Mit diesen Kontrollen möchten wir die Bevölkerung für Gefahren, die aus dem Straßenverkehr im Allgemeinen und auch bei der Nutzung von E-Scootern erwachsen können, sensibilisieren,“ erläutert PI-2-Leiter Christian Deutsch. Ein Schwerpunkt wird die Verfolgung von Verstößen alkohol- und drogenbeeinflusster Fahrer sein.