Wegen sexueller Belästigung fahndet die Polizei weiterhin in Kaiserslautern nach einem etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist der Fahrradfahrer am Sonntagnachmittag in der Pirmasenser Straße erneut aufgefallen. In der Nähe des Stadtparks schlug er einer Frau auf den Po. Dem Verdächtigen werden aktuell mindestens drei Fälle zugerechnet. In einem weiteren Fall am 25. Juni schlug er in der Goethestraße einer Fußgängerin auf den Hintern. Der Unbekannte war jedes Mal auf einem Mountainbike unterwegs. Der Mann ist 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß. Er hat einen gebräunten Teint und kurze, schwarze Haare. Der Verdächtige ist von schlanker Statur und trägt einen Dreitagebart. Die Polizei bittet um Hinweise und insbesondere Geschädigte darum, sich mit den Beamten in Verbindung unter Telefon 0631/369-2620 zu setzen.