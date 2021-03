Einem Betrunkenen ist die Polizei am Sonntagmorgen in Hochspeyer zu Hilfe gekommen. Zeugen hatten gegen 5.40 Uhr gemeldet, dass eine nur mit Unterhose bekleidete Person an einem Wohnhaus versuche, einen Rollladen hochzuschieben, berichtet die Polizei. Eine Streife fand den Mann in der Hauptstraße. Wie sich herausstellte, war der 29-Jährige stark alkoholisiert. Er gab an, dass er bei einem Freund zu Besuch sei. Dessen Haus habe er in der Nacht verlassen und nicht mehr zurückgefunden. Seit etwa zwei Stunden irre er herum. Im Streifenwagen wurde er zur Adresse des Freundes gebracht. Allerdings handelte es sich nicht um die Adresse, an der er sich zuvor am Rollladen zu schaffen gemacht hatte.