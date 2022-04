Vier Trunkenheitsfahrten haben Polizeibeamte in der Nacht zu Freitag in der Innenstadt in Landstuhl verhindert. Die alkoholisierten Fahrzeugführer wurden vor Fahrtantritt einer Kontrolle unterzogen, heißt es im Polizeibericht. Bei Werten bis zu 1,4 Promille sei es im Sinne der Verkehrssicherheit besser gewesen, den Nachhauseweg zu Fuß anzutreten. Die Fahrzeugschlüssel der Fahrer würden bis zur Ausnüchterung bei der Polizei sicher verwahrt, schreibt die Polizei.