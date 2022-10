Der 1. FC Nürnberg ist am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern zu Gast. Spielbeginn ist im Fritz-Walter-Stadion um 13 Uhr. Das Stadion ist nahezu ausverkauft. Daher rechnet die Polizei mit deutlich erhöhtem Verkehrsaufkommen in der Stadt und somit auch mit starken Behinderungen. Auch der Individualverkehr wird erheblich betroffen sein. Die Polizei rät, möglichst früh und unter Nutzung der ÖPNV-Angebote anzureisen.

Die Beamten empfehlen, den „Park & Ride“-Parkplatz Schweinsdell an der Autobahnabfahrt Kaiserslautern-Ost zu nutzen. Auch vom Gelände der TU werden „Park & Ride“-Busse zum Stadion pendeln. Die Stadtwerke Kaiserslautern informieren im Internet über den Shuttle-Betrieb von und zum Stadion. Informationen sind auch auf der Internetseite des 1. FC Kaiserslautern zu finden.

Besuchern des Spiels, die mit dem Auto nach Kaiserslautern fahren, rät die Polizei dringend davon ab, rund um den Betzenberg nach Parkplätzen zu suchen. Dort ist kaum Parkraum vorhanden. Zudem müssen Autofahrer mit Verkehrsbeeinträchtigungen, speziell während der Abreisephase, rechnen. Gästefans empfielt die Polizei, über die A6 den Messeplatz anzusteuern. Von der Anschlussstelle Kaiserslautern-Centrum sind es nur wenige Fahrminuten bis zum Messeplatz, von dort etwa 15 Minuten zu Fuß zum Stadion.

Baustellen behindern zudem den Verkehr

Aktuell bestehen in und um Kaiserslautern einige Baustellen. Wer sich einen Überblick über Baustellen im Stadtgebiet verschaffen möchte, findet im Baustellenportal der Stadt Kaiserslautern Informationen dazu. Über Baustellen auf den weiteren Anfahrtsstrecken informiert der Landesbetrieb Mobilität im„Mobilitätsatlas“.

Die Baustelle auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim, im Bereich der Anschlussstelle Kaiserslautern-Ost, besteht weiterhin. Um nach dem Spiel möglichst zügig vom „Park & Ride“-Parkplatz „Schweinsdell“ auf die Autobahn fahren zu können, ist geplant, den rechten Fahrstreifen ab Baustellenbeginn nach Spielende zu sperren. Das bedeutet, dass der aus Richtung Saarbrücken kommende Verkehr in dieser Zeit am Autobahndreieck Kaiserslautern nicht von der A6 auf die A63 wechseln kann, warnt die Polizei. Sie empfiehlt, die Umleitungsstrecke über Enkenbach-Alsenborn zu nehmen und über die B48 bis zur Anschlussstelle der A63 bei Winnweiler zu fahren. Autofahrer sollten auf die aktuellen Durchsagen im Verkehrswarnfunk hören.

Polizei warnt davor, Pyrotechnik abzufeuern

Dass pyrotechnische Gegenstände gefährlich sind und bei Verstößen Strafanzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz drohen, darauf weisen die Beamten ebenfalls hin. Strafbare Handlungen, insbesondere in Zügen sowie in Bahnhöfen, aber auch im gesamten Umfeld des Stadions und der Innenstadt von Kaiserslautern werden konsequent durch die Polizei zur Anzeige gebracht und strafrechtlich verfolgt. Wer die Regeln missachtet, muss mit einem Beförderungsausschluss durch die Deutsche Bahn oder mit einem bundesweiten Stadionverbot rechnen.

Das Polizeipräsidium Westpfalz weist darauf hin, dass im Zusammenhang mit dem Fußballspiel Drohnen eingesetzt werden.