Am Donnerstag, 8. Februar, geht die Faschingszeit mit der Altweiberfassenacht in den Endspurt. Die Polizei gibt Tipps, was es an den närrischen Tagen zu beachten gilt.

Um sicher durch die „heiße Phase“ der fünften Jahreszeit zu kommen, empfiehlt die Polizei beispielsweise, das Auto stehen zu lassen und die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. So sei der Führerschein nicht in Gefahr. Vorsicht ist auch beim Radfahrern angesagt: Wer alkoholisiert mit dem Rad unterwegs ist, riskiert, ab 1,6 Promille den Führerschein zu verlieren. Generell rät die Polizei: „Trinken Sie verantwortungsbewusst - Alkohol kann die Wahrnehmung beeinträchtigen und die Risikobereitschaft erhöhen. Kennen Sie Ihre Grenzen.“

Wer unterwegs ist, sollte zudem gut auf seine Wertsachen achten. „Taschendiebe lieben große Menschenmengen“, warnen die Beamten. „Tragen Sie deshalb wertvolle Gegenstände am besten nah am Körper“, lautet der nächste Tipp.

Getränke nicht unbeaufsichtigt lassen

Besondere Vorsicht ist bei Getränken empfohlen. Diese sollten nie unbeaufsichtigt irgendwo stehen. „Die Gefahr von K.O.-Tropfen ist nicht zu unterschätzen. Die Tropfen sind farblos, geruchlos und geschmacklos“, warnt die Polizei. Wer das Gefühl habe, es sei ihm etwas ins Getränk gemischt worden und Übelkeit verspüre, solle sich Hilfe holen: „Bleiben Sie nicht allein irgendwo sitzen“, heißt es weiter.

Wer kostümiert ins Auto steige, müsse ebenfalls auf gewisse Dinge achten. So dürfe das Gesicht gemäß Paragraf 23 Absatz 4 Straßenverkehrsordnung nicht derart verhüllt oder verdeckt werden, dass man nicht mehr erkennbar ist. Auch mit Blick auf den eigenen Schutz sei es ratsam, während der Fahrt den Teil

der Kostümierung abzulegen, der das Sichtfeld einschränken könnte, beispielsweise Perücken, Hüte, närrische Brillen, Clownsnasen und dergleichen.