Was Bürger ärgert: Seit Wochen steht das Telefon bei Erwin Moses nicht still. Schuld daran sind nicht die Kontaktbeschränkungen, die Familie und Freunde aus Sehnsucht zum Hörer greifen lassen. Vielmehr versuchen gleich mehrere Trickbetrüger an Geld des Rentners zu kommen. Die Polizei gibt Tipps, wie man auf diese Masche nicht hereinfällt.

Gut zwei Drittel der Anrufe im Februar, die bei ihm zu Hause eingingen, rechnet Erwin Moses Trickbetrügern zu. „Allein ein angeblicher Mitarbeiter von Microsoft hat 13 Mal angerufen“, erzählt er. Dabei laufe es immer gleich ab: Fast täglich zwischen 11 und 13 Uhr klingele das Telefon. Der Anrufer behaupte jedes Mal, ein Mitarbeiter des internationalen Software-Herstellers zu sein.

„Mir ist aufgefallen, dass es immer dieselbe Stimme ist mit einem amerikanischen Akzent.“ Häufig meldeten sich auch Personen, die dem Rentner Angebote zu angeblich günstigeren Stromtarifen unterbreiten wollten. Einmal habe er versucht, die angezeigte Nummer zurückzurufen. Vergeblich. Denn diese habe nicht existiert. Moses bleibt daher skeptisch: In Gespräche lasse er sich nicht verwickeln und lege stattdessen sofort auf.

Keine konkreten Fallzahlen erfasst

So handelte auch seine Frau, als vor einigen Wochen ein Anrufer den Enkeltrick bei dem Ehepaar versuchte. Im Nachhinein bereut ihr Mann allerdings die schnelle Reaktion. Vielleicht hätte man den Anrufer weiter in ein Gespräch verwickeln und ihn so auffliegen lassen können, so seine Überlegung. Dass allein seine Telefonnummer so häufig angerufen werde, glaubt er nicht. „Kollgen und Freunden geht es genauso.“ Wie viele seiner Bekannten wisse er nicht, wie er sich sonst gegen die unerwünschten Anrufe wehren könne, „eine Anzeige wird wohl kaum etwas bringen“.

Wie oft im vergangenen Jahr die Betrüger mithilfe des Telefons zugeschlagen haben, vermag Bernhard Christian Erfort, Pressesprecher der Polizei, anhand der Polizeistatistik 2020 nicht genau zu sagen. „Betrugsdelikte mit dem Modus Operandi ,falsche Microsoft-Mitarbeiter’ werden in der Statistik nicht gesondert erfasst, daher liegen keine konkreten Fallzahlen vor.“ Allerdings stellten die Ermittler bei ihrer Arbeit fest, dass die Vorgehensweise zugenommen habe.

Besonders ältere Menschen rückten häufig in den Fokus der Verbrecher. Erfort vermutet, dass die Kontaktdaten dieser über Listen in kriminelle Kreise geraten und dort gehandelt werden. „Zwar gibt es bundesweit Ermittlungserfolge“, wer genau hinter den Anrufen steckt, lasse sich davon pauschal allerdings nicht ableiten.

Ermittlungsarbeit gestaltet sich schwierig

Die Ermittlungsmöglichkeiten seien „oftmals stark eingeschränkt“. Die manipulierten Rufnummern führten ins Ausland. Zwar würden Ermittlungsansätze wie Konto- oder Transaktionsnummern verfolgt. „Da es sich jedoch um hochprofessionelle Täter handelt, sind diese bedacht, ihre Spuren möglichst zu verwischen. Eine Nachverfolgung oder Identifizierung ist nur in wenigen Fällen möglich.“

Dennoch empfiehlt Erfort Betroffenen, Anzeige bei der Polizei zu erstatten oder eine Beschwerde über das Online-Portal der Bundesnetzagentur einzureichen. Aufgrund der manipulierten Rufnummern sei aber auch deren Handhabe beschränkt. Der Beamte ist sich sicher: Das effektivste Mittel ist die Präventionsarbeit, die die Polizei zusammen mit Medien, Banken und Sparkassen leiste. Weil Bürgerinnen und Bürger gut aufgeklärt seien, falle die Beute der Betrüger nur noch gering aus.

Betrügern keine Chance lassen

Damit das weiterhin so bleibt, rät Erfort, dubiose Gespräche am Telefon sofort zu beenden und aufzulegen. Im Falle von lästigen Werbeanrufen könne es hilfreich sein, Datum, Telefonnummer, Namen des Anrufers und des Unternehmens sowie Grund des Anrufs zu notieren und sich an die Verbraucherzentrale zu wenden.

Vorsicht gilt auch bei telefonisch geschlossenen Verträgen, denn diese sind gültig. Flattert eine Auftragsbestätigung ins Haus, obwohl nur dem Zusenden von Informationsmaterial zugestimmt wurde, sollte umgehend schriftlich von dem 14-tägigen Widerrufsrecht Gebrauch gemacht werden. Eine einmal gegebene Erlaubnis, die Telefonnummer zu Werbeanrufen nutzen zu dürfen, kann auch telefonisch widerrufen werden.

Konto-, Kredit- oder Paypal-Daten sollten genauso wenig telefonisch preisgegeben werden wie der Zugriff auf einen Computer durch eine Fernwartungssoftware. Ist man doch auf einen Microsoft-Betrüger hineingefallen, gilt schnelles Handeln: Der betroffene PC sollte vom Internet getrennt und heruntergefahren werden. Betroffene Passwörter sollten über einen nicht infizierten Computer geändert werden. Zudem können Experten die Schadsoftware entfernen. Auch das Geldinstitut sollte informiert werden. So können unrechtmäßige Zahlungen verhindert oder gar zurückgeholt werden.