Nach dem Starkregen, der am Freitagnachmittag über Teile des Stadtgebietes niedergegangen war und für über 50 Feuerwehreinsätze gesorgt hatte, meldet die Polizei den Fund von rund 30 Fahrzeugkennzeichen rund um den Opelkreisel. Dort hatten sich mehrere Pfützen gebildet, eine Fahrbahn stand teilweise komplett unter Wasser.

Bei etlichen Autos, die die Wassermassen durchfahren haben, gingen laut Polizei die Kennzeichen verloren. Rund 30 Stück davon, in der Regel die vorderen, seien bei der Polizei abgegeben oder von dieser eingesammelt worden, teilt die Behörde mit. Die Kennzeichen sind zurzeit noch bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße 5 in Kaiserslautern und können dort am Wochenende abgeholt oder zunächst unter der 0631-360 2250 oder 0631-3690 telefonisch erfragt werden. Am Montag werden sie dann dem zuständigen Fundbüro der Stadtverwaltung weitergeleitet.