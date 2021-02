Während einer Verkehrskontrolle am Montagabend hat die Polizei in einem Auto Drogen gefunden. Bei darauffolgenden Hausdurchsuchungen fanden die Beamten weiteres Rauschgift. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hielt eine Polizeistrafe am Montag gegen 20.15 Uhr in der Mainzer Straße einen Wagen an. Das Fahrzeug sollte einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Überprüfung fiel den Beamten der Geruch von Marihuana aus dem Wageninnern auf.

Darauf angesprochen, gab der Fahrer an, soeben einen Joint mit Marihuana im Fahrzeug konsumiert zu haben. Er stand augenscheinlich unter Betäubungsmitteleinfluss. Vor der anschließenden Durchsuchung der Person händigte der er mehrere Tütchen mit Amphetamin aus. Bei der folgenden Durchsuchung des Wagens fanden die Beamten etwas mehr als 50 Gramm Cannabis.

Der Mann wurde mit auf die Dienststelle genommen. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC, Amphetamin, Metamphetamin und Kokain. Eine Blutprobe soll weiteren Aufschluss über den Konsum geben.

Bei einer von der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern angeordneten Durchsuchung seiner Wohnungen fanden die Beamten weitere Cannabisprodukte, sowie Medikamente und Konsum- und Handelsutensilien. Die Drogen und mutmaßlich unerlaubt im Besitz befindliche Medikamente wurden beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Verdächtige auf freien Fuß. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dem Mann wird unerlaubter Besitz und Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen.