Bei einer Personenkontrolle in der Nacht zum Sonntag wurden Polizeibeamte in Kottweiler-Schwanden fündig. Bei der Durchsuchung kam laut Polizei so einiges zum Vorschein: Unter anderem wurden Brillen, Kreditkarten, Schlüssel, Kosmetik und Multimediageräte sichergestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Beamten davon aus, dass die aufgefundenen Gegenstände aus Fahrzeugen gestohlen wurden. Eigentümer werden gebeten, sich bei der Polizei Landstuhl unter Telefon 06371/ 805-0 zu melden.