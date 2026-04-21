Mit dem Sponti-Spruch „Hast du Haschisch in den Taschen, hast Du immer was zu naschen“ kann ein 32-Jähriger in Kaiserslautern eher nichts anfangen. Wohl deshalb hat er ein anderes Versteck für Drogen gesucht – und kam auf Aufputschmittel in der Unterhose. In der Nordbahnstraße in Kaiserslautern habe der Mann am Dienstagmittag auf diesem Weg versucht, Drogen zu verstecken, so die Polizei. Allein es half nicht.

Eine Streife war zu Fuß unterwegs und kontrollierte den Mann. Dabei fanden die Beamten schließlich die Dose mit einem weißen Pulver. Der 32-Jährige gab an, dass es sich um Amphetamin handele. Nach Angaben der Polizei wird er sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.