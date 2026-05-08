Zwei Männer haben in der Wohnung eines Bekannten einen 19-Jährigen überfallen und ihn geschlagen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat am Donnerstag gegen 21.30 Uhr im nördlichen Stadtgebiet. Die Männer im Alter von 20 und 22 Jahren stahlen Bargeld und mehrere Gegenstände. Ein Zeuge bemerkte den Vorfall und rief die Polizei.

Die Täter flüchteten, wurden aber kurz darauf in der Umgebung gesichtet und festgenommen. Beide waren der Polizei bekannt. Sie gaben die Tat teilweise zu. Sie standen zur Tatzeit unter Alkohol und Drogen und mussten Blutproben abgeben. Die Ermittlungen dauern an.