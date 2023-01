Nach einem Einbruchversuch in einen Supermarkt fahndet die Polizei nach zwei Tätern und einem weißen Kleinwagen. Eine Anwohnerin hatte in der Nacht auf Donnerstag in der Hauptstraße gegen 3 Uhr beobachtet, wie zwei Männer mit einem Hammer auf die Glastür des Marktes einschlugen, berichtet die Polizei. Die ertappten Täter rannten zu einem weißen Kleinwagen, stiegen ein und brausten durch die Hauptstraße davon. Sie waren schlank, dunkel gekleidet und vermummt. Sie flüchteten in Richtung Karlstalstraße. Am Tatort sicherten Polizeibeamte Spuren. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 3692620.