Mit einem Phantombild fahndet die Polizei nach einer Trickdiebin, die eine Seniorin um ihre gesamten Ersparnisse gebracht hat. Laut Polizei wurde das Opfer am Nachmittag des 28. April auf dem Parkplatz vor einem Einkaufsmarkt in der Zollamtstraße von zwei Frauen angesprochen. Die Unbekannten gaben sich als Wunderheilerinnen aus und überzeugten die ältere Dame davon, dass sie sterben müsse, wenn sie sich nicht an die Anweisungen der Täterinnen halten würde.

Senioren um 100.000 Euro Ersparnisse gebracht

Die Frauen forderten ihr Opfer auf, das zuhause aufbewahrte Bargeld zu holen. Damit wollten sie ein Ritual durchführen, um ihr Leben zu retten. Aus Angst ging die Seniorin darauf ein und brachte eine Tüte mit ihren gesamten Ersparnissen – 100.000 Euro. Erst als die Frauen wieder verschwunden waren, bemerkte die Seniorin, dass bei dem „Ritual“ die Tüte mit dem Bargeld gegen eine Tüte voller Papier getauscht worden war.

Wie die Polizei mitteilt, sprachen beide Täterinnen Russisch. Eine der Frauen war zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und hatte eine schlanke, sportliche Figur. Die Unbekannte trug Handschuhe und einen grauen, knielangen Mantel. Nach Angaben des Opfers hat die Polizei nun ein Phantombild dieser Frau erstellt. Wer die Frau oder ihren Aufenthaltsort kennt, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.