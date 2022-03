Die Polizei ist einem mutmaßlichen Drogenhändler aus Kaiserslautern auf die Schliche gekommen, hat dessen Kiosk durchsucht und ist fündig geworden. Der Mann sitzt jetzt hinter Gittern.

Wie die Polizei mitteilte, erließ ein Richter im Zuge der Ermittlungen einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung und den Kiosk des Beschuldigten. Die Beamten besuchten den 33-Jährigen am Donnerstagabend in seinem Kiosk in der Innenstadt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Ermittler fanden dabei geringe Mengen Amphetamin und Marihuana. Außerdem zwei Einhandmesser und einen Baseballschläger sowie weitere Handelsutensilien für Betäubungsmittel. In einem Lagerraum, der dem Mann zuzuordnen ist, wurden etwa 1,5 Kilogramm Marihuana gefunden.

Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr

Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Der 33-Jährige wurde am Freitag aufgrund eines bestehenden Haftbefehls einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Kaiserslautern vorgeführt. Er machte von seinem Schweigerecht Gebrauch. Der Richter erließ Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr, und der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.