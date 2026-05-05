Ein 52-Jähriger war am Montagvormittag mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs. Wie die Polizei berichtet, wurde er am Adolph-Kolping-Platz von einer Streife kontrolliert. Hierbei zeigte er drogentypische Auffälligkeiten. Der Mann gab zu, Betäubungsmittel zu konsumieren. Es wurden allerdings keine bei ihm gefunden. Aufgrund seines Zustandes wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Wie sich herausstellte, war das Fahrrad zur Fahndung ausgeschrieben. Die Polizisten stellten es sicher. Der 52-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts auf Diebstahl verantworten.