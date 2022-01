Auf eine Gruppe von 15 Männern wurden Polizeibeamte des Altstadtreviers am Mittwochabend aufmerksam. Die 17- bis 39-Jährigen hielten sich in einem Parkhaus im Rittersberg auf, hörten Musik und tranken Alkohol, teilt die Polizei mit. Die Beamten stellten zudem starken Marihuana-Geruch fest und durchsuchten alle Beteiligten. Bei vier Männern wurde Cannabis gefunden, wie auch hinter einer Mauer. Auf alle 15 kommt eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch zu, kündigt die Polizei an, den Vieren droht eine weitere Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Cannabisprodukte wurden sichergestellt.