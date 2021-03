Am Sonntagabend wurden der Polizei Kinder auf dem Dach eines Schulgebäudes in der Kantstraße gemeldet. Eine Streife rückte aus und erwischte zwei 13-Jährige auf dem Dach des Gebäudes sowie weitere Kinder auf dem Schulhof. Laut Polizei beteuerten die 13-Jährigen, sie hätten nur gespielt. Wie sie auf das Dach des Gebäudes kommen konnten, ist unklar. Ob etwas beschädigt wurde, steht noch nicht fest. Auf die Gruppe kommt nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs zu, da der Eingang zum Schulhof geschlossen war und der Zutritt laut Aushang am Sonntag nicht geduldet ist, so die Polizei.