In der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Polizei mehrere fahruntüchtige Verkehrsteilnehmer bei Kontrollen im Stadtgebiet aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen 23 Uhr eine 23-jährige Frau mit ihrem Wagen in der Karl-Marx-Straße kontrolliert. Dabei wurde eine Alkoholisierung von 0,52 Promille festgestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen 1.35 Uhr wurde ein 28-jähriger Mann mit seinem Auto in der Alleestraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wegen einer Alkoholisierung von 0,60 Promille wurde auch hier die Weiterfahrt untersagt. Kurz darauf, um 1.48 Uhr, wurde ein 39-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug in der Eisenbahnstraße angehalten: 1,22 Promille Alkohol im Blut. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Beinahe zeitgleich wurden dann noch ein 23-jähriger Mann in der Berliner Straße und eine 23-jährige Frau in der Trippstadter Straße kontrolliert. Bei dem Mann wurde eine Alkoholisierung von 0,88 Promille und bei der Frau eine Alkoholisierung von 0,56 Promille festgestellt. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt. Alle Betroffenen müssen laut Polizei „mit nicht unerheblichen Geldbußen und in einem Fall dem Verlust der Fahrerlaubnis rechnen“.