In der Nacht zum Samstag hat die Polizei in einer Wohnung in der Gabelsbergerstraße zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Beide hatten Alkohol intus.

Wie die Polizei mitteilt, hatten zwei Bewohner die Männer bemerkt, als sie gegen Mitternacht in die Wohnung einbrachen. Die Frau und ihr erwachsener Sohn brachten sich über eine Terrasse des Mehrfamilienhauses in Sicherheit und alarmierten die Polizei. Einsatzkräfte trafen die Verdächtigen, 28 und 44 Jahre, in der Wohnung an. Sie wehrten sich gegen ihre Festnahme, konnten aber überwältigt werden, so die Polizei. Weil die Eindringlinge 2,14, beziehungsweise 1,8 Promille intus hatten, ordnete die Staatsanwaltschaft die Entnahme einer Blutprobe an. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurden die Männer in Gewahrsam genommen. Auf sie kommt ein Strafverfahren zu.