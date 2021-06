Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich ein Mann aus dem Landkreis laut Polizei am Mittwoch eine Strafanzeige eingehandelt. Der 46-Jährige war Polizeibeamten am Nachmittag in Landstuhl aufgefallen, weshalb er einer Kontrolle unterzogen wurde. Dabei wurde im Rucksack des Mannes eine Plastikdose gefunden, in der sich grüne Blütenteile befanden. Weil der Verdacht bestand, dass es sich dabei um Betäubungsmittel handelt, wurde die Dose samt Inhalt sichergestellt. Der 46-Jährige wollte keine Angaben zu der Sache machen. Er war mit der Vernichtung der sichergestellten Gegenstände einverstanden. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.