Wegen Schussgeräuschen in der Pariser Straße in Kaiserslautern ist die Polizei in der Nacht auf Mittwoch ausgerückt. Wie diese mitteilt, waren die Beamten von drei Männern verständigt worden, die sich an einer Bushaltestelle aufgehalten hatten, als sie die Schüsse aus einem Dachfenster eines Mehrfamilienhauses hörten.

Die Polizisten machten die Wohnung ausfindig und wollten den Bewohner zu dem Vorfall befragen. Bei Betreten der Wohnung fanden sie eine Luftpistole sowie entsprechende Munition. Die Sachen wurden sichergestellt. Auf Nachfrage verneinte der Wohnungsinhaber, geschossen zu haben. Die weiteren Ermittlungen laufen, informiert die Polizei.