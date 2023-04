Einen Fall von mutmaßlichem Wucher-Betrug hat ein Mann aus dem Stadtgebiet angezeigt. Der 75-Jährige hatte laut Polizei vor ein paar Wochen an einem Sonntag einen Handwerker-Notdienst gerufen, weil in seiner Wohnung ein Abflussrohr verstopft war. Über eine Notdienst-Telefonnummer wurde ihm eine Handwerker-Firma vermittelt, die zunächst telefonisch Kontakt aufnahm, dann auch anrückte und das Problem behob. Effektive Arbeitszeit: 30 Minuten. Die Rechnung: 870 Euro. Er schrieb daraufhin den in der Rechnung genannten Inhaber der Firma in Nordrhein-Westfalen an. Von diesem erfuhr der 75-Jährige, dass er seit 2021 keine Firma mehr betreibe, es aber schon mehrfach zu solchen Vorfällen gekommen sei, bei denen sein Name missbräuchlich verwendet wurde. Der Senior wandte sich daraufhin an die Polizei. Das Fachkommissariat für Betrugsdelikte ermittelt.