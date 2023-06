Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen Jugendlichen. Der 15-Jährige war am Donnerstagabend mit Freunden auf einem Spielplatz in Otterberg aufgetaucht. Dort bedrohte und bespuckte er zwei 14-jährige Mädchen und verjagte sie von der Schaukel auf der sie saßen, berichtet die Polizei. Danach fuhr er mit seinem Fahrrad einem der Mädchen mehrfach gegen das Schienbein. Die Mädchen riefen die Polizei. Die Beamten stellten die Personalien des 15-Jährigen fest und erläuterten ihm die Konsequenzen seines Handelns. Danach brachten sie ihn nach Hause und übergaben ihn in die Obhut der Eltern.