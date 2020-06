Die coronabedingte Pause hat ein Gaststätten-Betreiber aus dem Stadtgebiet zum Renovieren seiner Räume genutzt. Dabei stellte der Mann Ende April fest, dass aus einem Nebenraum ein kleiner Spielautomat verschwunden ist. Der Diebstahl ist nun aufgeklärt, wie die Polizei meldet.

Nachdem der Gaststätten-Betreiber den Diebstahl bei der Polizei angezeigt hatte, konnten die Ermittler nun den mutmaßlichen Täter ausfindig machen: Es war kein Einbrecher, sondern ein ehemaliger Mitarbeiter des Lokals, so die Polizei. Dieser sei bei den Ermittlungen ins Visier der Beamten geraten, und bei einer Durchsuchung seiner Wohnräume wurde in dieser Woche der gesuchte Spielautomat gefunden. Doch damit nicht genug: Die Einsatzkräfte entdeckten außerdem in der Wohnung des 36-Jährigen auch noch Betäubungsmittel und verbotene Gegenstände. Die Sachen wurden sichergestellt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.