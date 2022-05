Die Polizei, die nach eigenen Angaben derzeit mitten in den Vorbereitungen für den Einsatz rund um das Relegationsspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden heute Abend steckt, wendet sich mit „zwei wichtigen Bitten“ an die FCK-Fans.

Fragen und Antworten: Im Juni kommt das Monatsticket für neun Euro im öffentlichen Nahverkehr, also auch in den Stadtbussen. Verkehren mehr Busse ? Wo liegen Chancen? Wie groß ist der Aufwand? Boris Flesch, Leiter der Stadtwerke-Verkehrs AG, gibt Antworten.

Vom 5-Liter-Kanister über runde Flaschen bis zu Fläschchen im Sonderformat: Die Firma Alpla ist auf Verpackungsbehälter aus Kunststoff spezialisiert. Seit 1978 werden am Standort in Kaiserslautern die Behälter gefertigt, die später mit Seife, Duschgel, Shampoo, Motoröl oder Likör gefüllt werden.

Kokain in einer Cappuccino-Dose, per Post verschickt, hat Zollfahnder auf die Spur eines mutmaßlichen Drogendealers geführt: Im Kinderzimmer eines 19-Jährigen in Kaiserslautern entdeckten sie ein offensichtlich gut sortiertes Drogenlager.

Freie Fahrt heißt es voraussichtlich im Juni im Landstuhler Hörnchenbergtunnel: Die seit 30. Juli 2021 geltenden Sperrungen und Tempolimits, die viele Pendler nerven, sollen dann wieder aufgehoben werden.

Der Weilerbacher Gemeinderat hat entscheidende Weichen für die bauliche Entwicklung des Dorfs gestellt. Unter anderem wurden die Errichtung eines Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) und die Erweiterung des Gewerbegebiets „Auf dem Immel“ behandelt. Bemerkenswert daran: Bei beiden Projekten spielen Wildkatzen eine besondere Rolle.