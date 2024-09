Ein Schlag gegen die organisierte Drogenkriminalität ist der Polizei am Donnerstag gelungen. Mindestens 48 Kilogramm Amphetamin sowie vier Liter Amphetaminbase, aus der sich nochmal mindestens 20 Kilogramm des Rauschgifts herstellen ließen, konnten sichergestellt werden. Ein Hauptverdächtiger wurde festgenommen, berichtet die Polizei. Es handelt sich um einen 56-Jährigen aus dem Saarland, der bereits wegen Drogenhandels festgenommen wurde und lange Haftstrafen verbüßte. Zuletzt wurde er 2015 zu zehn Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Einen Großteil davon hatte er schon abgesessen, der Rest war zur Bewährung ausgesetzt. Aktuell wird ihm vorgeworfen, in einer Wohnung im Kaiserslauterer Stadtgebiet Amphetamin verkaufsfertig aufbereitet zu haben. Bei Hausdurchsuchungen in Saarbrücken, Kaiserslautern und im Landkreis Südwestpfalz stellte die Polizei Beweismittel und Drogen sicher – darunter Crystal Meth, Marihuana, Haschisch und kiloweise Amphetamin. Der 56-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.