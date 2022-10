Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es laut Polizei am Dienstag in der Konrad-Adenauer-Straße in Otterbach gekommen. Gegen Nachmittag wurde mit einem Fahrzeug, vermutlich in der Größenordnung eines Transporters, ein Verkehrsunfall verursacht. Der Fahrer flüchtete anschließend. Der unbekannte Fahrer war beim Wenden mit dem Fahrzeug rückwärts gegen eine Gartenmauer gestoßen. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 3690-2150 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung zu setzen.