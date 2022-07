Am Mittwochabend ist es laut Polizei auf der Straße zwischen Otterberg und Schneckenhausen zu einem Unfall gekommen. Die 33-jährige Fahrerin eines BMW Mini Cooper war um 19 Uhr auf der Strecke unterwegs, als sie aus ungeklärten Gründen nach rechts auf den Grünstreifen abkam. Sie verzog das Lenkrad, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen. Die 33-Jährige konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. An ihrem Pkw entstand Totalschaden.