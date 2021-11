Alkohol und vermutlich auch Betäubungsmittel sind laut Polizei bei einem Auffahrunfall am Sonntag in der Kaiserstraße in Bruchmühlbach-Miesau im Spiel gewesen, der sich kurz nach 12 Uhr ereignet hat. Als ein 28-Jähriger verkehrsbedingt bremsen musste, krachte ihm ein 18-Jähriger aufs Heck. Dabei zog sich der 28-Jährige leichte Verletzungen zu. Der geschätzte Sachschaden liegt bei 7.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme kam den Beamten der Verdacht, dass der 18-Jährige unter Alkohol- und Drogeneinfluss steht. Ein Atemtest bescheinigt 1,27 Promille. Weitere Tests bestätigten die Vermutung auf die Einnahme von Drogen. Weiterhin wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Letztendlich kam auch noch heraus, dass der Halter des Autos gar nicht wusste, dass der junge Mann sich den Pkw „ausgeliehen“ hatte.