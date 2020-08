Kurz nach Mitternacht, nah an eine Hauswand gekauert, im schummrigen Licht der Straßenlaterne saß er da. Vorsichtig näherten sich ihm Einsatzkräfte der Polizei. Dann musste es schnell gehen – nicht, dass er im letzten Augenblick noch zu flüchten versucht. Zugriff! In der Nacht zum Mittwoch nahm die Polizei einen eher ungewöhnlichen Zeitgenossen in Gewahrsam. Ein großes Kaninchen, das offensichtlich aus seinem Stall ausgebüxt war. Die Beamten nahmen Meister Lampe in Gewahrsam und übergaben ihn der Berufsfeuerwehr Kaiserslautern. Der Tierhalter konnte nicht ermittelt werden. Im Tierheim der Stadt wartet er nun darauf, dass er abgeholt wird und nach Hause kann.