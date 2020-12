Die Polizei wird an Silvester und am Wochenende verstärkt Präsenz in der Stadt zeigen. Das hat Michael Hummel, Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz, angekündigt.

„Wir werden mit mehr Personal als sonst im Einsatz sein und erhalten zudem Verstärkung von der Bereitschaftspolizei“, so Hummel. Unterstützt wird die Polizei von der städtischen Ordnungsbehörde, die auch die Bußgelder festsetzt. Vor allem an Silvester stark frequentierte Plätze werden von den Streifen der Polizei öfter angefahren und überprüft. „Wir sind aber in der ganzen Stadt unterwegs“, so der Polizeisprecher. Hummel erinnert daran, dass an Silvester ein Versammlungs- und Böllerverbot gilt.

Nur Treffen von zwei Haushalten erlaubt

„Erlaubt sind nur Treffen von zwei Haushalten mit höchstens fünf Personen.“ Auch wer noch Feuerwerkskörper aus dem Vorjahr besitze, dürfe sie in der Öffentlichkeit nicht abfackeln. Das Verbot gelte nicht für den privaten Garten. „Wenn dort jemand eine Rakete zündet, ist das nicht zu beanstanden.“ Die Polizei wird rund um die Uhr im Einsatz sein.