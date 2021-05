Die Stadtratsfraktion der Grünen hat Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) vorgeworfen, mit der Information über die beabsichtigte Ansiedlung von Amazon in Einsiedlerhof den Stadtrat bewusst vor vollendete Tatsachen gestellt zu haben.

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Lea Siegfried, erklärte, damit sei es ihm gelungen, eine Entscheidung, von der er gewusst habe, dass sie im Stadtrat heftige Kontroversen verursacht hätte, erfolgreich an den gewählten Bürgervertretern vorbei zu fällen. Auf der Fläche für das Logistikzentrum seien 20 Hektar Wald gerodet worden. Ein Verlust, der es aus Sicht der Grünen zumindest geboten hätte, maximal effizient mit der Fläche umzugehen. Stattdessen werde die Fläche an einen Global Player vergeben, der aber nach eigener Aussage in Kaiserslautern nur im mittleren sechsstelligen Bereich im Jahr Gewerbesteuern entrichten werde. In Zukunft würden 220 Lkw täglich das Verkehrsaufkommen in Kaiserslautern deutlich erhöhen, das Verkehrschaos verschlimmern und die Belastung von Natur und Anwohnern verschärfen. Weichel hatte in einer Fraktionsvorsitzendenrunde am Donnerstag über die Ansiedlung von Amazon berichtet.

Der Bundestagsabgeordnete der Linken, Alexander Ulrich, äußerte sich auch zu der Ansiedlung von Amazon. Er erklärte, die mögliche Ansiedlung von 1000 Arbeitsplätzen sei erstmal eine positive Nachricht für die Region. Bei der politischen Bewertung müsse aber immer mit berücksichtigt werden, ob es sich um gute Arbeitsplätze handele und ob ein Unternehmen auch so Steuern bezahle, wie es von allen Unternehmen erwartet werde. Amazon sei bundesweit bekannt für schlechte Arbeitsbedingungen, eine sehr geringe Bezahlung der Mitarbeiter und das Bekämpfen von gewerkschaftlichen Betätigungen.

Dave Koch, Gewerkschaftssekretär von Verdi im Bereich Handel, erklärte, 1000 Arbeitsplätze seien für die Region grundsätzlich eine gute Nachricht, der Maßstab für gute Arbeitsbedingungen seien aber Tarifverträge. Obwohl Amazon mittlerweile Mitglied im Handelsverband Deutschland sei, sperre sich das Unternehmen noch immer, den Tarifvertrag des Einzel- und Versandhandels anzuwenden.