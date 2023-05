Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist mit dem gestiegenen interpretatorischen Standard heutzutage keine Seltenheit mehr, wenn konzertierende Künstler einen breiten programmatischen Bogen spannen – wie am Sonntagabend in der Apostelkirche von Albinoni und Bach bis zum Wolgalied, von Barock und Klassik bis zur russischen Folklore. Zumal sich ja volkstümliche Musik als Quelle der Inspiration ohnehin in der klassischen Musik bei Brahms, Bartok oder Dvorak (um nur einige Komponisten zu nennen) wiederfindet und zwischen Klassik und Volksmusik ein dialektisches Verhältnis besteht. Allerdings gingen am Sonntag die Ausführenden Polina Zamiatina und Vladimir Gerasimov noch einen Schritt weiter. Und ließen damit das zahlreiche Publikum staunen.

Wie Moderator Ralf Kronenberger berichtete, war die von Polina Zamiatina eingesetzte, hierzulande sehr selten in der Kunstmusik zu hörende Domra selbst nach der Blütezeit im russischen