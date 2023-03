Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was lange währt, wird endlich gut. Ein hübsches Sprichwort, das aber leider nicht immer in der rauen und komplizierten Realität aufgeht. Wendet man es auf das Pokalspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SV Morlautern an, dann stimmt eigentlich nur der erste Teil.

Denn schon lange, allzu lange ziehen sich die Gespräche über die Halbfinalpartie hin, die ursprünglich schon am 25. März im Fritz-Walter-Stadion vor großer Zuschauerkulisse über