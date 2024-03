Am Dienstag, 2. April, spielt der 1. FC Kaiserslautern gegen Saarbrücken im Ludwigsparkstadion um den Einzug in das DFB-Pokalfinale (Anstoß: 20.45 Uhr). Weil es für FCK-Anhänger nur 1800 Karten gab, wird es im Fritz-Walter-Stadion ein Public Viewing geben. Laut Stadtwerke Kaiserslautern bieten die SWK auch einen Park-and-Ride-Service an.

Am Donnerstag waren bereits 16.243 Tickets für das Public Viewing abgesetzt, wie der FCK mitteilte. Damit ist klar, dass die Halbfinalbegegnung mehr Fans auf dem Betze verfolgen werden als im mit 16.000 Zuschauern ausverkauften Ludwigspark. Zumal auf der West- und Nordtribüne im Fritz-Walter-Stadion, die am Dienstag geöffnet werden, noch Plätze frei sind.

Wie die Stadtwerke mitteilen, werden die Fans, wie zu den Heimspielen des FCK, vom Parkplatz Schweinsdell und der Universität aus zur Live-Übertragung des Lokalderbys auf den Betzenberg gebracht. Ab 18.45 Uhr verkehren die Pendelbusse im Fünf- bis Zehn-Minutentakt zum Stadion und bis eineinhalb Stunden nach Veranstaltungsende wieder zurück zu den Parkplätzen. Die Eintrittskarte zum Public Viewing gilt auch als Fahrausweis in allen öffentlichen Verkehrsmitteln im gesamten Tarifgebiet des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN), teilen die Stadtwerke mit.