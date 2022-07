Was in Kaiserslautern heute wichtig ist.

Längst nicht alle Un- oder Vorfälle an Bahngleisen, Bahnhöfen oder Bahnübergängen enden so tragisch, wie der Fall eines jungen Mannes, der auf der Jagd nach eine Selfie eine Oberleitung berührt hat. Allerdings lauern an Zugstrecken auch Gefahren, denen man sich nicht bewusst ist.

Der Sommer ist in Deutschland angekommen, die Liegewiesen in der „Wesch“ sind gut gefüllt, die Plätze in der Außengastronomie oft umkämpft. Warme Sonnenstrahlen und die Aussicht auf eine leichte Bräune sind verlockend – doch zu viel Sonne bringt auch Gefahren mit sich.

In der Serie „Hinterm Gartenzaun“ geht es nach Erfenbach: Meterhohes Maggikraut, blühende Radieschen und der Duft von Mädesüß, so ein Garten passt in kein Raster. Das gibt es bei Karl-Heinz Klein zu bestaunen. Pelzträger und Schnatterlaute bilden die Zugabe.

Erst gegen eine Laterne, dann gegen eine Hauswand: Am Sonntagnachmittag verursachte eine Autofahrerin in der Stahlstraße einen Unfall.

Volksfeststimmung rund um die Landstuhler Stadthalle, einladende Akkordeonklänge auf dem Vorplatz und gut besetzte Schattenplätze: Wie sich Firmen und Institutionen am Samstag auf der Sickingenmesse präsentiert haben.

Weil sie der Kühlwasserspur folgte, die das Fahrzeug hinterließ, das ihr eigenes Auto beschädigt hatte, kam eine 56-jährige Frau dem Unfallverursacher auf die Schliche.