Bei der Jahresendausgabe des „KAMM On! Poetry Slams“ gab es noch wildere Texte, noch spannendere Finalrunden und einen unfassbaren Regelbruch auf der Bühne.

Die Stuhlreihen der Schreinerei waren restlos besetzt. Das überrascht nicht wirklich, denn mittlerweile ist bekannt, dass Moderator und Organisator der Veranstaltung, Slam-Poet Phriedrich Chiller, für die letzte Ausgabe im Jahr immer ein paar Schmankerl aus dem Hut zaubert.

Angetreten waren sechs Slammer. Angefangen mit dem mehrfachen hessischen Landesmeister im Poetry-Slam, Jan Cönig aus Frankfurt. Zuerst machte er eine Kettensäge mit dem Mund nach und las einen Text über Holz. Nur nur Holz als Material für „brennende Themen“ und „gegen Vampire“. Es ging um Holz als Baumaterial von Möbeln – und die Qualen dazwischen, mit „zwei linken Händen und jeweils fünf Daumen.“

Beuteltee und Falschparken

Ein grandioser Text zum Aufwärmen, gefolgt von vielen weiteren Texten, mit allerhand interessanten, nicht immer witzigen, dafür oft nachdenklichen und sprachlich gekonnten Anekdoten. Katharina Streit aus dem Saarland feierte ihren Auftritt mit einem Text über ihre erste Poetry-Slam-Erfahrung. Maximilian Martin aus Kaiserslautern, auch ein Slam-Neuling, philosophierte über das moderne Leben.

Mario el toro aus Köln lieferte eine Anekdote über das Falschparken bei der evangelischen Kirchengemeinde in Kaiserswerth, den „unchristlichen“ Grußzettel der Gemeinde an der Scheibe und Marios gewiefte Antwort auf der Rückseite. Paul Neumann aus Mainz stellte eine „Coming of Age“-Geschichte vor, inspiriert durch Filme und Serien. Und Laura Paloma aus Frankfurt servierte einen Text über Trennungen, die sich anfühlen, wie „Sand im Getriebe“ und schmerzen wie ein Beutel Ingwer-Minztee, dem das heiße Wasser „alle Essenzen und Kräfte aus den Fasern“ zieht.

„Ode an die Mode“

Ins Finale applaudiert wurden Laura Paloma, die einen Liebesbrief an das aussterbende Medium namens Kino vorlas: „Nicht jede Geschichte endet mit dem Abspann.“ Mario el toro ließ es krachen mit einem Text voller Anagramme über „Fast Fashion“ aus elf Buchstaben in einer „Ode an die Mode“.

Und Jan Cönig gab einen Einblick in die Familiendynamik in seinem Text „Familie – reimt sich nicht auf Spaß“ über eine Mutter, die eine „Energie von 20 Windkrafträdern“ hat und eine Oma, die entspannt bleibt, „solange man beim Mittagessen zweimal nach nimmt und auch den Nachtisch nicht auslässt. Ich mag meine Familie sehr. Aber ich mag auch Schnaps. Und habe bei beidem in den letzten Jahren festgestellt, dass es auf die richtige Dosis ankommt.“

Kämme für die Frankfurter

„And the Winner was“ – jetzt kommt der Regelverstoß – nicht einer sondern zwei! Der hessische Slammer Cönig und die Dame mit dem karibischsten Namen des Abends, Laura Paloma! Quasi auch als Nachtrag zu Palomas Sieg beim vorangegangen Poetry Slam, als Moderator Chiller krank war und seinen goldenen Kamm nicht überreichen konnte.

Zwei „KAMM“-Kämme gingen also nach Frankfurt. Die Pfälzer weinten, die Hessen lachten – und das Schreinerei-Publikum quietschte vor Glück in die Adventszeit.