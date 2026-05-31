Sinah Aline Clos gewinnt das Landesfinale im Poetry Slam mit zwei sehr emotionalen Texten. Eine Lokalmatadorin verpasst den Sieg knapp, U20-Meister landet auf dem Treppchen.

Nach der Verkündung ihres Sieges konnte Sinah Aline Clos ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Zu viel verbindet die neue Landesmeisterin im Poetry Slam mit der Stadt Kaiserslautern – zu emotional ist die Brücke zwischen ihrem Leben, ihren Texten der Stadt, in der sie nun plötzlich als Siegerin auf der Bühne der Kammgarn stand. Clos präsentierte in der Vorrunde einen Text über ihren Vater und dessen Suizid. „Als mein Vater sich das Leben nahm, wohnte und studierte ich gerade in Kaiserslautern“, gab sie später einen Einblick in ihre Emotionen. Lange habe sie die Stadt gemieden, und erst durch den Poetry Slam sei sie nach und nach wieder hierher gekommen. Auch deshalb konnte sie die Tränen am Ende nicht mehr zurückhalten.

Die Siegerin war damit auch Sinnbild für ein Festival der großen Emotionen. An drei Tagen fand „Reim Land Pfalz“, die Landesmeisterschaft im Poetry Slam, nun in Kaiserslautern statt. Begonnen mit dem U20-Finale am Donnerstagabend, gefolgt von zwei Halbfinals und letztlich dem krönenden Abschluss im Kasino der Kammgarn. Im Vorfeld durften alle 13 aktiven Poetry-Slam-Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz jeweils eine Kandidatin oder einen Kandidaten entsenden. Hinzu kamen acht U20-Talente, die von einer Jury bestimmt wurden. Die drei Sieger aus der U20 und die 13 Kandidaten machten dann in den Halbfinals die acht Finalisten aus. Das Niveau der Texte war dabei stets auf einem enorm hohen Level und bediente wie gewohnt die komplette Bandbreite von emotionalen über gesellschaftskritischen bis hin zu satirischen und lust igen Texten.

Erinnerung an eine 14-jährige Freiheitskämpferin

Sinah Aline Clos startete für den Poetry Slam Landau und fesselte das Publikum in der Vorrunde des Finales mit dem Text „Filterkaffee“ aus ihrem Buch „Zwischentöne“. Eingebettet in Zitate und Geschichten großer Stars, die sich einst das Leben nahmen, packte sie die Erlebnisse mit ihrem Vater, bis zu dessen Suizid und darüber hinaus. Im Finale wählte Clos dann ein ähnlich ernstes und emotionales Thema und widmete sich dem Wirken von Freddie Oversteegen, einer jungen Niederländerin, die als 14-Jährige im Zweiten Weltkrieg im Widerstand aktiv war.

Auch wenn Clos’ Sieg recht eindeutig ausfiel, hatte sie im Finale große Konkurrenz. Unter den letzten drei Kandidaten war mit Aileen Schneider auch eine Lokalmatadorin, nominiert vom „Kamm On“-Poetry-Slam in Kaiserslautern. Schneider wählte in der Vorrunde einen ganz anderen Weg und lieferte ein halb humoristisch, halb gesellschaftskritisches Werk über Körperbehaarung, Körpergefühl und falsche Schönheitsideale ab. Im Finale, mit ihrem deutlich stärkeren Text des Abends, widmete sie sich dem Thema Scham. Ebenfalls im Finale stand der jüngste Teilnehmer der Endrunde. Luca Eisenbarth wurde am Donnerstag bereits U20-Landesmeister, überzeugte dann auch im Halbfinale und hatte die beeindruckende Aufgabe dann auch für den dritten Abend nochmals frische Texte zu präsentierte. Erneut schaffte es der 18-Jährige aus Zweibrücken mit seinen tiefgründigen Werken aber, das Publikum zu überzeugen. Rheinland-Pfalz muss sich keine Sorgen machen – an Talenten des geschriebenen Wortes mangelt es dem Bundesland definitiv nicht.

„Titanic“ und „Dirty Dancing“ mal anders

Dass beim Poetry Slam aber auch mal herzhaft gelacht werden darf, zeigten im Finale gleich mehrere Kandidaten. So sprach Leander Bauer, nominiert von der „Wortfabrik“ in Ludwigshafen, über seine Ängste – unter anderem vor Peter Lustig und Jesus. Mario El Toro, für „Wine & Poetry“ aus Deidesheim, wählte einen ganz eigenen Ansatz und dichtete drei weltberühmte Liebesfilme um. Für „Dirty Dancing“ benutzte er dabei nur den Buchstaben „H“ als Anfangsbuchstabe aller eingesetzten Wörter. Das gleiche machte er bei „Pretty Woman“ mit dem „P“ und bei „Titanic“ mit „K“. Joshua Vogelgesang, angetreten für die „Wilden Worte“ aus Mainz, verpackte seinen Beitrag in einer Art Predigt. Das traf alles auch den Nerv des Publikums, kam aber an diesem Abend nicht an die emotionaleren Werke heran.

Für ein solches sorgte auch Titelverteidiger Don Esteban, nominiert von den „Prickelnden Worten“ aus Neustadt an der Weinstraße. Sein Text „Die Klippe“ behandelte ebenfalls den Umgang mit Suizidgedanken und der Frage „Was hält dich zurück?“. Valo Christiansen, für den Poetry-Slam in Frankenthal, widmete ihren Text ihrem Kind, welches ihr die Bedeutung des Wortes „Nein!“ und eigener Grenzen wieder nähergebracht hatte. All diese Texte, die behandelten Themen und die einzelnen Geschichten hinter den Geschichten sorgten für ein wahres Festival der Emotionen in Kaiserslautern. Deutlich wurde das auch durch den stets herzlichen und wertschätzenden Umgang der Kandidaten untereinander.

Clos und Schneider fahren nach Hannover

Für Sinah Aline Clos und die Zweitplatzierte Aileen Schneider geht es nun weiter mit dem Finale im deutschsprachigen Raum. In Hannover werden sie sich im September mit anderen Landessiegern aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein messen. Das Landesfinale im kommenden Jahr findet dann im April in Ludwigshafen statt – Karten sind bereits erhältlich.