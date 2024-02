Die bereits 30. Ausgabe der Reihe „Ein Untier kommt selten allein“ präsentiert die Kaiserslauterer Kabarettgruppe Die Untiere am 8. März. Zum Weltfrauentag zu Gast ist die preisgekrönte Berliner Autorin und Kabarettistin Kirsten Fuchs. Ebenfalls dabei ist der vielseitige Pfalztheater-Geiger Ivan Knezevic.

Ein ganz besonders freches Programm kündigen die Untiere zum Frauentag am 8. März im SWR-Sendesaal an. Dazu haben sich die „Lautrer Lästerzungen“ eine Gastkünstlerin der Extraklasse eingeladen: die preisgekrönte Schriftstellerin, Kolumnistin und Kabarettistin Kirsten Fuchs.

Fuchs ist deutschlandweit bekannt, etwa aus der MDR-Fernsehreihe „Olafs Club“ mit Olaf Schubert. Fuchs ist 1977 in Chemnitz geboren und in Berlin aufgewachsen, ursprünglich lernte sie Tischlerin, bevor sie sich dem Poetry-Slam zuwandte, durch den sie auf den Lesebühnen der Hauptstadt und darüber hinaus zum Star wurde. Sie zeichnet ein trockener Humor und ein Gespür für gute Geschichten aus – so hat sie mehrere Romane verfasst und ihr Werk „Mädchenmeute“ gewann 2016 den Deutschen Jugendliteraturpreis. 2022 erhielt sie den W.-G.-Sebald-Literaturpreis, und kürzlich stand sie beim „Best of Poetry Slam“ auf der Bühne der Elbphilharmonie.

Sorgt für stimmige Musik: Ivan Knezevic. Foto: Untiere

Bereits 2019 ist Kirsten Fuchs mit den Untieren aufgetreten, beim SWR präsentiert sie nun zwei 20 Minuten-Blöcke aus Ihrem aktuellen Programm, kündigen die Untiere an.

Außerdem wird passend zum Weltfrauentag Marina Tamássy in ihre beliebte Rolle von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel schlüpfen. Sie tritt auf als Frau, die gerade an einem Enthüllungsbuch arbeitet und dafür ihre Lieblingsplätze noch einmal heimlich abklappern möchte. Und so werde sie laut Tamássy quasi „entre nous“ ein paar Worte und Lieder ihrem liebgewonnenen Lautrer Publikum zu Frühlingsgefühlen, Frauentag und „dem Friedrich“ zu Gehör bringen.

Wolfgang Marschall und Will Haselbek sind ebenfalls dabei. Foto: Thomas Brenner

Wolfgang Marschall wird sich als Mastermind der Untiere am 8. März wieder den Belangen in und um die „Wohlfühl-Stadt“ Kaiserslautern zuwenden, großzügig in seine „Anekdoten-Kiste“ greifen, und das aktuelle Geschehen „sezieren“.

Der musikalische Leiter und Komponist der Untiere, Willi Haselbek, wird diesmal von Violinist Ivan Knezevic unterstützt, bekannt auch vom Duo IC Strings.

Termin

Karten für die Untiere-Show am 8. März, 20 Uhr, im SWR-Studio gibt es bei Eventim, bei Thalia, bei der Touristinformation und über die Homepage www.die-untiere.de