Die aus der Nordpfalz stammende Theatermacherin Aileen Schneider richtet einen Wettstreit der Stegreifdichter aus. Der „Poetry Slam Event“ findet am 25. August in Göllheim statt. Der Einladungstext des dortigen Kulturvereins besteht aus der heutzutage allseits verbreiteten Mischung aus Anglizismen und vermeintlich geschlechtsneutralen Fantasiebegriffen.

Demnach bringt Aileen Schneider, die im Vorjahr hessische Meisterin im Poetry Slam geworden ist und als Moderatorin des Abends auftritt, vier „bekannte Größen aus der ,Slammer- Szene’“ mit nach Göllheim. Jan Cönig und Uli Höhmann sind gleichfalls preisgekrönt, Dina Hasan und Laura Paloma gelten als „bekannte Newcomer“. Der Kulturverein Göllheim kündigt die fünf Protagonisten gendergerecht als „erlesene Truppe aus erfahrenen und preisgekrönten Poetry-Performer:innen“ an, „die mit Charme und Sprachgewandtheit gegeneinander um die Gunst des Publikums antreten werden“.

Ein Poetry Slam ist demnach „ein moderner Dichterwettstreit, der seit vielen Jahren durch seine Mischung aus Literatur und Performance die Bühnen Deutschlands und der Welt sowie die Herzen der Zuschauer:innen erobert“. Der geschlechterneutralisierende Binnen-Doppelpunkt findet durchgängig Verwendung in der Pressemitteilung des Vereins:

Wettstreit der Stegreifdichter

„Innerhalb eines Zeitlimits präsentieren Autor:innen ihre Texte und stellen sich dabei dem Votum des Publikums. Genre, Inhalt und Form sind völlig frei, der Text muss jedoch selbst geschrieben sein. Die Teilnehmer:innen folgen dem eigenen Stil und der eigenen Sprache. Daher finden sich auf der Slam-Bühne viele Formen von Literatur und Sprachkunst, von Kabarett- und Comedy-Beiträgen bis hin zu Kurzgeschichten. Eine besonders rhythmische und publikumsbezogene Inszenierung ist jedoch charakteristisch. Oftmals finden sich Ähnlichkeiten zum ,Rap’.“

Aileen Schneider wurde in Kirchheimbolanden geboren, war bereits am Pfalztheater Kaiserslautern tätig und arbeitet zurzeit als Spielleiterin und Regieassistentin in Frankfurt. Zudem ist sie „durch verschiedene Veranstaltungen in ihrer Heimatstadt in Erscheinung getreten“, wie der Kulturverein stolz vermerkt.

Rappen und performen

Ergänzend zum „Poetry Slam Event“ findet am Vormittag ein „Workshop“ statt, dessen Absolventen die Chance haben, „abends mit den Stars zu performen“. Die Teilnahme an diesem „Einführungskurs“ ist kostenlos, die Teilnehmerzahl jedoch begrenzt.

Die Stegreifdichter-Werkstatt steht „allen jungen oder jung gebliebenen Interessierten“ offen. Kenntnisse der englischen, neudeutschen und geschlechtsneutralen Sprache dürften unabdingbare Grundvoraussetzung sein. Gerechter- und vollständigerweise ist allerdings anzumerken, dass keineswegs nur Aileen Schneider und/oder der Kulturverein Göllheim sich dieses Gaga- und Blabla-Idioms bedienen. Darüber hinaus ist es eine angemessene Stilform für Poetry Slams.

Info

„Poetry Slam Event“ am Sonntag, 25. August, 19 Uhr, Kulturhof des Kulturkarrees Göllheim.

Workshop voraussichtlich ab 11 Uhr, Anmeldung hierzu unter Telefon 06351 490988 oder per E-Mail an den kulturverein-goellheim@gmx.de.