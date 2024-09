Zettel raus und los geht’s: Zum herbstlichen Saisonauftakt in der Kammgarn gibt es wieder allerhand Wortkünstler, die einiges zu sagen, zu schimpfen, zu reimen und zu dichten haben – beim beliebten „Kamm ON!“- Poetry Slam am Mittwoch, 11. September, 20 Uhr, in der Kammgarn-Schreinerei in Kaiserslautern.

Ein nettes Line-up hat sich der „Poetry Slam“-Veterane, Moderator und Initiator Phriedrich Chiller da wieder einmal zurechtgelegt. Nachdem die „Best of“-Slam-Session im Juli unter freiem Himmel im Kammgarn-Kulturgarten abgehalten wurde und ein riesengroßes Stoffschaf namens „Lammfred“ in den Besitz des Siegers Jan Coenig überging, darf jetzt wieder ganz ohne Fake-Schafswolle auf dem Boden geslamt werden – unter dem Dach der hauseigenen Schreinerei-Bühne und mit dem regulären heiß begehrten und gold besprühten Kamm als Preis.

Doch das bedeutet nicht, dass sich die Teilnehmer weniger Mühe bei ihren Texten geben sollten. Denn das Publikum ist nach wie vor gnadenlos bei der Punkte-Vergabe für den besten Auftritt. Jan Coenig hatte im Juli tatsächlich 95 von möglichen 100 Punkten erreicht. Die Wort-Athleten am Mittwoch haben dagegen nichts zum Rechnen, sondern zum genauen Hinhören. Es wird nämlich wieder per gewohntem Klatsch-Verfahren ein Sieger oder eine Siegerin ermittelt. Und das bedeutet: Lauscher auf für Künstler und Zuhörer gleichermaßen.

Platz für Kurzentschlossene

Unter den Künstlern trennt sich wieder die erfahrene Spreu vom amateurhaften Weizen. Unter den Bühnenerfahrenen sind diesmal die mehrfach prämierte Mundartdichterin Edith Brünnler aus Ludwigshafen, der Hessenmeister im Poetry Slam Uli Höhmann aus Frankfurt am Main, Comedian und Social-Media-Favorit bekannt als „@verstehensiesprach“, Raphael Breuer aus Fürth und die pädagogisch wertvolle Ruhrpott-Poetin aus Essen, Kim Catrin. Ihnen gegenüber stehen die regionalen Hobby-Dichter Leah Eisenbarth aus Zweibrücken, Joachim Bayer aus Alzey, Elena Germann aus Saarbrücken – und den vierten und letzten Platz hat laut Moderator bisher tatsächlich noch niemand belegt. „Also entweder die Gelegenheit für Kurzentschlossene oder eine seltene Chance für Spontan-Slammer live vor Ort“, wirbt Chiller.

Die Regeln bleiben auch beim Saisonauftakt gleich: Jeder Slammer hat sechs Minuten Zeit, um das Publikum für sich zu gewinnen. Requisiten, fremde Texte, Gesänge oder Showeinlagen – „vor allem brennende Reifen, die durch fliegende Hunde geworfen werden“ – sind wie immer verboten. Und genauso wenig werden Zeitüberschreitungen oder rhetorisch hübsch verpackte rassistische und sexistische Hasstiraden geduldet. Wer all dies beherzigt, darf mit verbalen Pauken und Pointen nur so um sich werfen. Und wohin die goldene Kamm-Trophäe am Ende geht, zeigt sich, wenn der Applaus hochdreht. Und damit auf zur ersten Slam-Session im Herbst 2024!