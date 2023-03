Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Kamm on“ – und zwar zu einer neuen Folge Poetry Slam in der Kammgarn. So lautete die Ansage am Samstag in der Schreinerei. Der Dichterwettstreit ging in die zweite Runde – wieder mit starken Texten, wieder mit Poetry-Profis und Slam-Neulingen und wieder mit einem würdigen Gewinner und einem goldenen Haarpflegeutensil.

Hach endlich! Ein Abend für all diejenigen, die die Welt aus einem poetischen Blickwinkel sehen, die versuchen, sich das Leben und das Sein in Worten zu erklären. Slam-Veterane Philip