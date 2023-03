Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

3 ... 2 ... Slam! Die zweite Runde des „Kamm on!“-Poetry-Slams steht in den Startlöchern. Am Samstag, 20. November, geht es los in der Schreinerei der Kammgarn. Und das wieder mit einem spannenden Duell zwischen Slam-Profis und Neuankömmlingen. Alles fast perfekt, der Preis fast fertig gepinselt und die Künstler startklar. Nur die bisherigen Kartenverkäufe könnten besser laufen.

„Ja, es ist grad nicht so einfach, generell in der Veranstaltungsbranche“, sagt der Slam-Organisator Philip Seiler – besser bekannt unter seinem Slam-Namen Phriedrich